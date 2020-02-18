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DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:57,Son Güncelleme:/

İnternet kesildi, kablo hırsızlığı ortaya çıktı! 6 çocuk gözaltında

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İnternet kesildi, kablo hırsızlığı ortaya çıktı! 6 çocuk gözaltında

Adıyaman'da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kabloları çaldığı belirlenen 6 çocuğu gözaltına aldı.

Olay, öğlenden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Paşa Caddesi'ndeki birçok aboneden internetin kesildiği şikayeti üzerine firma yetkilileri bölgeye bakım ekibi yolladı. Ekipler yaptıkları kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan internet kablolarının kesilip, çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaptığı çalışmalarda kabloları, hareketlerinden şüphelendikleri 6 çocuğun çaldığını tespit etti.

İnternet kesildi, kablo hırsızlığı ortaya çıktı 6 çocuk gözaltında

Polisten kaçmaya çalışan çocuklar yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

 

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