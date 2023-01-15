İnsanlığın bittiği an! O magandaya 21 bin TL ceza kesildi

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İstanbul Bağcılar’da hasta taşıyan bir ambulans önceki gün 06 DGG 82 plakalı beton mikserine denk geldi. Mikser şoförü ambulansa yol vermediği gibi bir de caddeye beton harcı döktü. Beton harcı nedeniyle zor ilerleyen ambulansın şoförü o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

FAHRETTİN KOCA’DAN TEPKİ

Büyük tepki çeken o görüntülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kayıtsız kalmadı. Bakan Koca görüntüleri paylaşarak, “06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu insanlığın bittiği yerdi” diye yazdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri o beton mikserini ve sürücüsü S.Ş.’yi buldu. Şoföre tescil plakasının okunamaz durumda olması sebebiyle 1671 TL, arka reflektör olmaması nedeniyle 436 TL, muayene yaptırmamak nedeniyle 1979 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı nedeniyle 951 TL, geçiş üstünlüğü olan araca yol vermediği için 436 TL, karayoluna yük dökmekten 909 TL ceza kesildi. Aracın taşıdığı yükün fazla olması sebebiyle araç sahibine ve işletene ayrı ayrı olmak üzere 7 bin 443’er TL ceza uygulandı. Toplamda 21 bin 268 TL’lik cezanın ardından beton mikseri trafikten de men edildi.