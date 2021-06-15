İnsanlığa yumruk

Eskişehir’de yaşayan hayvansever Aysun Korkar, oğlu ve arkadaşlarıyla önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi’ne gitti. Kendi imkânlarıyla aldıkları mamaları hayvanlara dağıtan Korkar’a mahalleden birkaç kişi tepki gösterdi. Çıkan tartışma büyürken, Sabih B. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Aysun Korkar’ın çenesi kırıldı. Acı içinde yerde kalan Aysun Korkar’a, arkadaşları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Korkar, daha sonra hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayın ardından sosyal medyadan videolar paylaşan Aysun Korkar, yaşadıklarını anlattı. Aysun Korkar, “Eskişehir’de sokak hayvanlarını besleyen biriyim, çok konuşamıyorum çenemin 3-4 yerinde kırıklar var. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde besleme yaparken, tanımadığım 1 kişi gelip, ‘Burada besleme yapma, koku oluyor, sinek oluyor. Sen neden burada besliyorsun?’ diyerek hakarette bulundu. Daha sonra beslediğim köpeklere taş attı. İlk attığında tepki gösteremedim. Fakat ikinci atışında hayvana denk gelince ben de üzerine yürüyünce, darp edildim. Çenemden darbe aldım. Şu an ameliyata girmek üzereyim, çok üzgünüm” diye konuştu.

‘YAVRULAR AÇLIKTAN ÖLDÜ’

Bir sürü hayvanı kendi imkânlarıyla beslediklerini kaydeden Aysun Korkar, “Fakat böyle insanlar çıkıyorlar ‘Besleme yapamazsın’ diye. Bu hayvanların yavruları bile açlıktan ölmüştü orada. Ben 15 kilometre öteden gelip besleme yapıyorum. Devletin arazisi, onların bahçesi değil. Sokak hayvanları bunlar. Birazdan ameliyata gireceğim, çenemde üç yerden kırık var. Konuşamıyorum çünkü doktorlar konuşmamı istemiyor. Ben oraya gidemediğim gün onlar aç kalacaklar” diye konuştu. Öte yandan saldırganın olay öncesinde hayvanseverlerin yanına gelerek, “Bu şekilde buraya atılan yemler sinek, böcek yaptığı zaman bu mikropların verdiği zararı gelip karşılayacak mısın, biri hastalandığı zaman karşılayacak mısın” demesi de cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Aysun Korkar’a saldırıp çenesini kırdığı öne sürülen Sabih B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen ve sadece köpeklere taş attığını anlatan Sabih B.’nin, “Besleme yaptığı sırada çok sayıda köpek geldi. Ben sadece toplandıkları için taş attım. Tartışma sırasında Aynur Korkar’ın yanında olan oğlu bana saldırarak kafa atmak istedi. Ben aradan çekilince annesine geldi. Ben hiçbir şekilde kadına saldırıp vurmadım” dediği öğrenildi.

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