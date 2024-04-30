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İnsana ait deri parçaları ve yağ bulunmuştu... Korkunç olayda sır perdesi aralandı

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#İzmir#İzmir Haberleri#Deri
İnsana ait deri parçaları ve yağ bulunmuştu... Korkunç olayda sır perdesi aralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 15:16

İzmir'de sokakta bulunan insana ait yağ ve deri parçalarının 'merdiven altı' tabir edilen bir yerde karın germe ameliyatı sonrası, vücuttan alınan parçalar olduğu ortaya çıktı.

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Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesi 280 ve 282 Sokak'ta insana ait yağ ve deri parçaları olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerlerine şerit çekip incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında, bulunan parçalar delil torbasına alındı. Parçalar incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

İnsana ait deri parçaları ve yağ bulunmuştu... Korkunç olayda sır perdesi aralandı

Yapılan araştırmada, parçaların, merdiven altı tabir edilen bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan parçalar olduğu belirlendi. Adli tıp kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

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İnsana ait deri parçaları ve yağ bulunmuştu... Korkunç olayda sır perdesi aralandı

 

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#İzmir#İzmir Haberleri#Deri

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