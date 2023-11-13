İnsan hayatı ‘sudan ucuz’ mu

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Ankara Keçiören’de kendisine ait su bayiliğinde ünlü bir su markasının toptan ve perakende satışını yapan Ümüt Yıldırım (44), dava dosyasına göre, su aldığı firma ile ödemeler konusunda sorunlar yaşadı. Bu nedenle firma yöneticileri, borcun yapılandırılması konusunda Yıldırım’ı 23 Mayıs günü şirketin Gölbaşı’ndaki merkezine çağırdı.

ŞİRKETTEN ÇIKINCA FENALAŞTI

Yıldırım, görüşmek için şirketin merkezine giriş yaptıktan 5 dakika sonra şirket yöneticilerinden Okan A. elinde sopa ile muhasebe bölümüne girdi. İddialara göre, işyerinden yaşanılan tartışma sonucunda Yıldırım sopayla dövülerek darp edildi. Darp edildikten sonra yaklaşık 2 saat şirkette tutulan Yıldırım’ın ayrılırken yürümekte güçlük çektiği kamera görüntülerine yansıdı. Yıldırım, daha sonra aynı şirketin çalışanı Şenol C. tarafından işyerine götürülmek üzere yola çıktı. Yolda fenalaşan Yıldırım eşini ve ortağını arayarak darp edildiğini söyleyip hastaneye gelmelerini istedi. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede 6 Haziran günü hayatını kaybetti.

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Şirketin yöneticileri Nihat T., oğulları Okan, Alkan ve Hakan T. ile akrabaları Faruk T. tutuklanırken, şirket çalışanı Şenol C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler ise ifadelerinde Yıldırım’ın olay günü borçlarıyla ilgili görüşmek üzere kendi isteğiyle şirkete geldiğini, burada yapılandırma ile ilgili görüşürken bağırıp küfür etmeye başladığını, bunun üzerine Okan T.’nin müdahale ederek küfür etmemesini söylediğini ve koluna girerek muhasebe odasından çıkarmaya çalıştığı sırada Yıldırım’ın cebinden çıkardığı bıçağı Okan’a doğru savurduğunu, Okan’ın da kendini geri çekmesi üzerine Yıldırım’ın dengesini kaybederek olay yerinde bulunan merdivenlerden düşmesi sonucu yaralandığını iddia etti.

‘MERDİVENDEN DÜŞTÜ’

Şüphelilerden Faruk T. “Ümüt dengesini kaybetti. Önce merdiven demirlerine düştü oradan aşağı çakıldı. Biz Şenol C. ile birlikte gidip kendisini kaldırdık. Kendindeydi. Kollarından tutarak kendisini yukarıya çıkarttık. Meyve suyu ve bisküvi verdik” iddiasında bulundu. Diğer şüpheliler de benzer iddialarda bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından savcılık, 6 şüpheli hakkında ‘kasten öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 14 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

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Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, kamera görüntülerinde şüpheli Okan’ın elinde görülen sopa benzeri cismin işyeri girişinde bulunan forklift cihazında bulunan plastik cop olduğu beyan edilerek kolluk görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Şüphelilerin savunmalarından ölen Ümüt Yıldırım’ın merdivenlerden düşmesi sonucu yaralandığını söylediklerine dikkat çekilen iddianamede özetle, “şüphelilerin birlikte hareket ederek ölen Ümüt’ü silahtan sayılan sopa ile darp etme eylemlerinin kasten öldürme suçuna vücut vereceği” ifade edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianameyi kabul eden mahkeme, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şirket çalışan Şenol C.’nin de hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek davanın ilk duruşmasının 15 Aralık tarihinde yapılmasına hükmetti. Avukat Tolga Beyendi, mahkemenin hakkında yakalama kararı çıkardığı Şenol C.’nin firari durumda olduğunu hâlâ yakalanmadığını açıkladı.