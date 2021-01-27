İnsan hakları eylem planı taslağı hazır... Hâkim ve savcıya puana göre atama

Hâkim ve savcıların, dosyalarını zamanında tamamlanması için yapılması planlanan puanlama sisteminin de ayrıntıları belli oldu. Edinilen bilgiye göre, istinaf ve Yargıtay’ın verdiği puanlara göre bir not sistemi oluşturulacak. Puanlama, atamayı etkileyecek. Belirlenen puanın altında kalan hâkim ve savcılar, istinaf mahkemelerine atanamayacak, mahkeme başkanı ya da başsavcı olamayacak.

İSTİNAF MAHKEMELERİNE REVİZYON

Taslakla istinaf mahkemelerinin işlerliğinin artabilmesi için yeni düzenlemeler de planlanıyor. Yerel mahkeme ile Yargıtay arasında zaman zaman yargılamanın uzadığına dair sıkıntılar olduğu belirtilirken, bu sıkıntıların giderilmesi için istinaf mahkemelerinde hâkim, savcı ve personel sayıları ile birlikte daire sayılarının arttırılması değerlendiriliyor. Yerel mahkemelerden çıkan bazı dosya kararlarının doğrudan Yargıtay’a gitmesi de gündemde. Ancak sıcak bakılmadığı belirtiliyor.

HUKUK FAKÜLTELERİNE YENİ MÜFREDAT

Ayrıca hukuk fakültelerinin müfredatının yenilenmesi de planlanıyor. Yenilenmeyle hukukun kalitesini yükseltmek hedefleniyor. Hava ve uzay, siber güvenlik, adli genetik, nükleer ve deniz hukuku gibi özellikli alanların hukuk fakültelerinin müfredatında yer alması bekleniyor.

80 SAYFA EYLEM PLANI TASLAK METNİ

Hukuk reformunun temelini oluşturan 80 sayfalık eylem planında belirlenen 10 amaç şöyle sıralanıyor:

- Güçlü bir insan hakları koruma sistemi,

- Yargı bağımsızlığı,

- Adil yargılama,

- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık,

- İfade, örgütleme ve din özgürlüğü üzerinden hukuki koruma,

- Kişi özgürlüğü güvenliğinin genişletilmesi,

- Kişinin maddi ve manevi bütünüyle özel hayatının güvence altına alınması,

- İnsan haklarını koruyan infaz sistemi,

- Mülkiyet hakkının korunması,

- Mağdur haklarının korunması.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Hâkim ve savcıların sosyal medya kullanmasına sınırlama getirilmesi de tartışılıyor. Taslak metin üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten AK Partili kurmaylar, çalışma sonunda net bir kararın verileceğini anlattı. AK Parti kurmayları, “Dışarıda ya da basına yapamayacağın açıklamayı sosyal medyada da yazamazsın. Dışarıda suç olan, sosyal medyada da suçtur” görüşünü savundu.