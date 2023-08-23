×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İnşaatta feci ölüm! 8 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İnşaat#Yalova#Kocaeli
İnşaatta feci ölüm 8 çocuk babası adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 17:42

Kocaeli'den Yalova'ya çalışmaya giden 58 yaşındaki adam, inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. 8 çocuk babası adam, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de yaşayan 58 yaşındaki Zahir Bayram, çalışmak için Yalova'ya gitti. Yalova'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden Bayram, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Bayram, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 8 çocuk babası olan Zahir Bayram'ın cenazesi Kocaeli'ye getirildi. Körfez ilçesi İgsaş Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayram toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnşaat#Yalova#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!