İnşaatta feci ölüm! 8 çocuk babası adam hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de yaşayan 58 yaşındaki Zahir Bayram, çalışmak için Yalova'ya gitti. Yalova'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden Bayram, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Bayram, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 8 çocuk babası olan Zahir Bayram'ın cenazesi Kocaeli'ye getirildi. Körfez ilçesi İgsaş Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayram toprağa verildi.