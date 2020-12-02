İnşaatın yanında böyle bulundu!

Olay, sabah saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Akif İnan Mahallesi'ndeki apartman inşaatının yanında meydana geldi. İddiaya göre, sabah inşaata gelen işçiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan, 30 yaşlarındaki kişiyi kontrol eden sağlık görevlileri, öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kesin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsi sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.