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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

İnşaatın elektrik kabloları çalındı

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İnşaatın elektrik kabloları çalındı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 5 katlı bir inşaatın elektrik kabloları çalındı.

Olay, Bahçeler Mahallesi Düden Sokak’taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce gece, inşaata döşenen elektrik kabloları çalındı. Sabah işe gelen inşaat işçileri kabloların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hırsızlık Masası ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kablo hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

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