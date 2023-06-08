×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İnşaatın 22. katından yük asansörü düştü: İngilizce öğretmeni öldü

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#İnşaat#Asansör
İnşaatın 22. katından yük asansörü düştü: İngilizce öğretmeni öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 17:48

Samsun'da çalıştığı inşaatın 22. katından yük asansörü ile birlikte düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybederken, yanındaki iş arkadaşı ise son anda balkona atlayarak kurtuldu.

Haberin Devamı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde bulunan 27 katlı bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KPSS'den yeterli puan alamayınca atanamayan, daha önce özel okulda çalışan, işsiz kalınca da inşaatlarda boyacılık yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki İngilizce öğretmeni Orhan Çelik, 27 katlı inşaatın 22. katının dış kısmında çalışırken iş kazası geçirdi. Orhan Çelik, 22. kattan yük asansörü ile birlikte düştü. Bu sırada yük asansöründe bulunan işçilerden Şaban Koç (38) ise kendini son anda balkona attı. Balkonun kenarından tutarak ayakları boşlukta askıda kalan Koç, diğer işçiler tarafından kurtarıldı.

22. kattan asansörle birlikte yere düşen 1 çocuk babası Orhan Çelik ise olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Şaban Koç ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Orhan Çelik'in memleketi Afyon'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#İnşaat#Asansör

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya
Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe