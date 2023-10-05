İnşaat temeli değil ihmal çukuru... Kayıp 3 kardeş su dolu inşaat temelinde ölü bulundu

Haberin Devamı

İSTANBUL Sancaktepe’de yaşayan Ayvaz ve Nurdan Sağın’ın 6 çocukları vardı. Gecekonduların çoğunlukta olduğu Hilal Mahallesi’ndeki evlerinde yaşıyorlardı. Çiftin bir çocukları, 2018’de geçirdiği ateşli hastalık sonucu hayatını kaybetmişti.

TOP OYNAMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞLARDI

Çiftin okul çağındaki diğer çocukları Berat (7), Baran (9) ve Batuhan (11) kardeşler evlerinin hemen yakınındaki Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu’na gidiyorlardı. Geçen pazartesi günü okuldan geldikten sonra saat 17.30 sıralarında top oynamak için dışarı çıktılar. Çocukları bir daha da gören olmadı. Baba Ayvaz Sağın ve komşular tüm aramalara rağmen çocukları bulamayınca polise başvurdu. Caddedeki bir dükkânın güvenlik kameralarında 3 kardeşin okullarına doğru gittikleri görülüyordu. Çocuklar bir süre okul bahçesinde oynuyor, daha sonra ayrılıyordu. En ilginç görüntü ise sonrasında kaydedilmişti. Üç kardeş evlerinin önünden eğilerek, adeta gizlenir gibi geçip gidiyordu. Gittikleri yönde Birlik Cemevi inşaatının temelinden başka bir yer yoktu. Çocukların evine 500 metre mesafedeki Birlik Cemevi için 30 Temmuz 2023’te törenle temel atılmıştı. Ancak törenden sonra inşaat durmuş, dev temel çukuru da son yağmurlarla birlikte suyla dolmuştu. Etrafı kimsenin geçemeyeceği gibi kapalı da değildi.

Haberin Devamı

34 SAAT SONRA ACI HABER GELDİ

Aramalar salı günü de gün boyu sürdürüldü. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte mahalleli de dün saat 03.00 sıralarında inşaatın başında toplandı. En küçükleri Berat’ın cansız bedeni belli belirsiz görünüyordu. İtfaiye ekipleri ilk olarak Berat’ı sudan çıkarttı. Metrelerce kaygan toprağı aşmak ve bulanık suda arama yapmanın tehlikeli olabileceğini değerlendiren itfaiye ekipleri suyu pompalarla tahliye etmeye başladı. Saat 03.30 sıralarında suyun çoğu tahliye edilince Baran ve Batuhan’ın da cansız bedenleri yan yana ortaya çıktı.

BELEDİYE: BİZİM İHMALİMİZ YOK

Olayla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Burası bir yerleşim alanı değil. Etrafı sacla çevrili. Çocuklar sacları ayırarak buraya girmiş. Şantiye alanını incelettim. İhmal ve iş güvenliği alanında zafiyet görünmüyor. Burası çoluk çocuğun oynadığı, vatandaşın geçtiği bir alan değil. Gerekli inceleme devam ediyor, sürecin takipçisiyiz” dedi.

Haberin Devamı

‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

- Acılı baba Ayvaz Sağın, çocuklarının ihmal kurbanı olduğunu belirterek şöyle konuştu:“İnşaatın temelinde önlem almadıkları için çocuklar oradan geçerken galiba top ellerinden suya düşüyor. Orası çamur. Topu almaya çalışırken kayıp düşüyorlar. Birbirlerini kurtarayım derken üçü de boğuluyor. Burası 2-3 aydır bu şekilde duruyor. Bölgenin bir güvenliği yok. Işığı yok. Hiçbir önlem alınmamış. Benim 3 çocuğum gitti, yarın da birinin çocuğu gidebilir. Oradaki okula 6 bin öğrenci gidiyor. Bin tanesinin oradan geçtiğini düşünelim, bir çocuk düşse o da boğulacak. Peşini bırakmayacağız. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın.”

Haberin Devamı

BU FACİALARIN DURMASI İÇİN DAHA KAÇ CAN GEREK

Suyla dolu inşaat çukurları bugüne kadar onlarca çocuğun canına mal oldu. Sonrasında açılan davalar, verilen cezalara rağmen halen can almaya da devam ediyor. İnşaat çukurları nedeniyle yaşanan facialardan bazıları şöyle:

14 Nisan 2023 - İstanbul/Sultanbeyli: Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşayan 4 yaşındaki Adem Kavçin, su dolu inşaat çukuruna düşerek boğuldu.

9 Mart 2021 - İstanbul/Çekmeköy: Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayıp olarak aranırken, içi suyla dolu inşat çukurunda ölü olarak bulundu.

Haberin Devamı

2 Ocak 2014 - İstanbul/Kartal: Cevizli Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Enes Kutu’nun cesedi, iki gün kayıp olarak aranırken bir inşaatın suyla dolan temel çukurunda bulundu.

9 Nsian 2020 - Ankara/Altındağ: Zübeyde Hanım Mahallesi’nde arkadaşıyla dolaşan Resul Kaan Aydın (13), terk edilmiş inşaat alanındaki su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti.

10 Nisan 2018 - Manisa/Alaşehir: İnşaat alanındaki su dolu çukura düşen 11 yaşındaki Fırat Arpa boğulmak üzereyken çevredekiler tarafından kurtarıldı.