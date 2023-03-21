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İnşaat şirketi sahibi Zehra iş yerinde öldürülmüştü... Yakınları konuştu

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#Antalya#Zehra Çatal#Yılmaz Fahrioğlu
İnşaat şirketi sahibi Zehra iş yerinde öldürülmüştü... Yakınları konuştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 15:30

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz Fahrioğlu (45) tarafından tabancayla öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın (40) yakınları, iddia edildiği gibi Çatal'ın borcu olmadığını, kaçan şüphelinin aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İnşaat şirketi sahibi Zehra iş yerinde öldürülmüştü... Yakınları konuştu

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

İnşaat şirketi sahibi Zehra iş yerinde öldürülmüştü... Yakınları konuştu

"BORCU YOKTU, ZORLA PARA ALMAYA ÇALIŞIYORDU"

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Zehra Çatal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alındı. Çatal'ın iddia edildiği gibi borcu olmadığını belirten yakınları, Yılmaz Fahrioğlu'nun aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

İnşaat şirketi sahibi Zehra iş yerinde öldürülmüştü... Yakınları konuştu

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaat şirketi sahibi Zehra iş yerinde öldürülmüştü... Yakınları konuştu

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#Antalya#Zehra Çatal#Yılmaz Fahrioğlu

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