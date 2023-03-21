İnşaat şirketi sahibi Zehra iş yerinde öldürülmüştü... Yakınları konuştu

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

"BORCU YOKTU, ZORLA PARA ALMAYA ÇALIŞIYORDU"

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Zehra Çatal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alındı. Çatal'ın iddia edildiği gibi borcu olmadığını belirten yakınları, Yılmaz Fahrioğlu'nun aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.