İnşaat malzemesi ihracatı geriledi

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Rapora göre inşaat malzemesi sanayi ihracatı, eylül ayında bir önceki aya göre yükseldi. Ancak geçen yılın eylül ayına göre ihracat performansı yüzde 9.2 geriledi. Rapora göre eylül ayında içeride yeni ekonomi politikaları ve sıkı para politikasının etkileri daha hissedilir hale geldi ve ihracat pazarlarında yavaşlama sürdü. Raporda firmaların ihracatta yeni maliyetlere ve kur seviyelerine uyum sağlamaya çalıştıkları ifade edildi. İnşaat malzemesi ihracatının eylül ayında bir önceki aya göre sınırlı artışlar göstererek toparlanma çabası içine girdiğine dikkat çekilen raporda, ihracatın değer olarak bir önceki aya oranla 22 milyon dolarlık artışla 2.65 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Ancak eylül ayı ihracatı, değer olarak geçen yılın eylül ayı ihracatının yüzde 9.2 altında kaldı. İnşaat malzemesi ihracatı miktar olarak ise Eylül 2023’te 4.22 milyon tona yükseldi. İhracat miktar olarak bir önceki ağustos ayının 125 bin 167 ton üzerinde gerçekleşti. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10.4 geriledi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 0.63 dolar/kg ile eylül ayında geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 1.3 arttı.

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YILLIK 29.59 MİLYAR DOLAR

Eylül ayı ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı 29.59 milyar dolara geriledi. Eylül 2023 itibarıyla yıllık ihracat miktar olarak yüzde 23.8 azalarak 46.6 milyon tona indi. Yıllık ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 12.4 artarak 0.64 dolar/kg oldu. İthalat rakamlarına ilişkin de bilgi verilen raporda, 2023 Eylül ayında inşaat malzemesi ithalatının 2022 Eylül ayına göre yüzde 5.9’luk düşüşle 881 milyon dolara gerilediği belirtildi. 323 bin 759 ton seviyesinde gerçekleşerek miktar bazında da düşüş gösteren inşaat malzemeleri ithalatı, ortalama yıllık ithalat birim fiyatı olarak ise Eylül 2023’te 2.72 dolar/kg seviyesine yükseldi.