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İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler! İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Lahit#Gözyaşı Damlası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 13:36

Bolu'da bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'nde açıldı. Lahitten aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı.

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Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

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İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
LAHİDİN KAPAĞI AÇILDI

Bolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı.

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
Müze etrafında toplanan meraklı vatandaşlar da lahidin açılmasını izledi. Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı.

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile gözyaşı damlası şişesi çıktı. Lahitte inceleme sürüyor.

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı

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#Bolu#Lahit#Gözyaşı Damlası

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