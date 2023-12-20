İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 2'si ağır 15 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu 12’nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kızıl idaresindeki, inşaat işçilerini taşıyan 21 EY 460 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.