İnlerine bomba yağdı... 57 terörist etkisiz 29 hedef imha

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekât bölgesinde 9 askerin şehit olduğu saldırının ardından, teröristlerin kaçış güzergâhları ve belirlenen hedefler, hava harekâtları ve kara ateş destek unsurlarıyla vurulmaya başlandı. Önceki geceden itibaren devam eden hava harekâtlarında çok sayıda terör hedefi vuruldu, teröristler öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda özetle şu bilgiler verildi:

MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ

“PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; BM Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine icra edilen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edildi.” Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olarak açıklandı.

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JETLER ARDI ARDINA HAVALANDI

- MSB, hava harekâtlarından görüntü paylaşarak, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü” notunu paylaştı.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ BARIŞ PINARI’NA SIZMA ENGELLENDİ

- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubunun sızma girişiminin önlendiğini, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” denildi.

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KOMUTANLAR SINIRDA

- Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti. 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda, birlik komutanları ile toplantı gerçekleştirdi.