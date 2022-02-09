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İngiltere'den geçici olarak döndü, borç yüzünden cinayet işledi

#Cinayet#Kayseri#Ahmet Özkan
İngiltereden geçici olarak döndü, borç yüzünden cinayet işledi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde M.A., borç nedeniyle tartıştığı Ahmet Özkan'ı (28) tabancayla vurarak öldürdü. M.A.'nın, çalıştığı İngiltere'den geçici olarak Türkiye'ye geldiği belirtildi.

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Olay, dün akşam, Pınarbaşı ilçesine bağlı Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı İngiltere'den bir süre önce kente gelen M.A. ile Ahmet Özkan arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A., belinden çıkardığı tabancayla Özkan'a ateş etti. Arbede sırasında başından darbe alan M.A. da yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ahmet Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan M.A. ise hastanede tedavi edilip, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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#Cinayet#Kayseri#Ahmet Özkan

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