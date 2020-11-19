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HaberlerGündem Haberleriİngiltere Başkonsolosu Slater'dan Vali Yerlikaya'ya veda ziyareti
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AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 20:13 | Son Güncelleme:

İngiltere Başkonsolosu Slater'dan Vali Yerlikaya'ya veda ziyareti

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İngiltere Başkonsolosu Slater'dan Vali Yerlikaya'ya veda ziyareti
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Görev süresi dolan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Slater'in ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Vali Yerlikaya, "Görev süresi dolan İngiltere Başkonsolosu Sayın Judith Slater, veda ziyaretinde bulundular. Kendisine sağlık ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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