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Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı mı?

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İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı mı?
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İngiltere Avrupa Birliği'den çıkışını ilan etmesinin ardından sürece resmen başladı. Yapılan referandumda halk tarafından çıkışı uygun bulunan İngiltere, 2020 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği'nden çıkmış olacak. İşte, İngiltere'nin çıkış süreci hakkında detaylı bilgiler

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, kısaca Brexit olarak tanımlandı. İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı. Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

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