İngilizler yasta

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Birleşik Krallık tahtında en uzun süre oturan isim olan Kraliçe 2’nci Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından, İngiltere’de yas ilan edildi. Ölüm haberiyle başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’nın önü akına uğradı. Binlerce kişi gözyaşlarına boğuldu.

TAZİYE DEFTERLERİ AÇILDI

Sarayın önüne çiçekler, notlar ve taziye mesajlarıyla dolu kartlar bırakan İngilizler, hem üzüntülerini hem de yeni kral için iyi dilek temennilerini dile getirdi. Kraliyet internet sayfasında online taziye defteri açıldı, binlerce kişi mesaj yazdı. 7 gün sürecek resmi yas boyunca Kraliyet müzeleri kapalı kalacak. Dün başkent Londra’daki Hyde Park ve Londra Kulesi önünde Kraliçe’nin 96 yıllık yaşamını sembolize edecek şekilde 96 adet top atışı da yapıldı.

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TÜM GAZETELER TEK MANŞET

Neredeyse tüm İngiliz gazeteleri dün, birinci sayfadan Kraliçe’nin tam boy portrelerini verdi. Daily Mail “Kalbimiz kırık”, The Times ise “Hizmetle geçen bir ömür” başlıklarını attı. Daily Express “Bizim sevgili Kraliçe’miz öldü”, The Sun “Sizi sevdik hanımefendi”, Daily Star, “Görevinizi yaptınız hanımefendi”, Mirror “Teşekkürler” manşetleriyle okurlarının karşısına çıktı.

İŞTE 10 GÜNLÜK CENAZE PROGRAMI: OPERASYON ‘LONDRA KÖPRÜSÜ’

Kraliçe Elizabeth için ihtişamlı bir cenaze töreni yapılacak. Planları Kraliçe hayattayken yapılan ve kendisinin de hazırlık sürecine katıldığı tören, ‘Operasyon Londra Köprüsü’ diye adlandırılıyor. Törenler, ‘D-day’ yani ölüm gününü izleyen 10 gün boyunca devam edecek.

1.gün: Prens Charles’ın dün resmen kral ilan edilmesiyle ‘Operasyon Londra Köprüsü’ başladı.

2.gün: Bugün Kraliçe’nin tabutunun Balmoral’dan İskoçya’daki resmi konutu Holyroodhouse Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

3.gün: Yeni kral, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan tura çıkacak. Aynı gün İskoçya’da aile üyelerinin katılımıyla St Giles Katedrali’nde ayin düzenlenecek.

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4.gün: Tabutun uçakla Londra’ya, oradan karayoluyla Buckingham Sarayı’na taşınması bekleniyor. Cenazenin Londra’ya sevki, İskoçya’nın sembol hayvanına uygun şekilde ‘Operasyon Unicorn’ olarak ayrıca adlandırılıyor.

5.gün: Tabut, bir tören alayıyla Londra sokaklarından geçirilerek Westminster Hall’a getirilecek.

6, 7 ve 8’inci günler: Halk, tabutu ziyaret ederek saygı gösterisinde bulunabilecek.

9.gün: Yabancı devlet başkanları ve ziyaretçiler cenaze töreni için Londra’ya gelecek.

10.gün: 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey’de resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve binlerce kişinin katılması bekleniyor.

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MEGHAN GİTMEDİ HARRY YETİŞEMEDİ

m Buckingham Sarayı’ndan yapılan ve Kraliçe’nin sağlığının kötüye gittiği belirtilen nadir açıklamayla, Kraliyet Ailesi üyelerinin İskoçya’daki Balmoral Malikânesi’ne ulaşma yarışı başladı. Kral 3’üncü Charles ve eşi Camilla halihazırda Balmoral’da oldukları için Kraliçe hayata gözlerini yumduğu sırada yanındaydılar. İskoçya’da bulunan kızı Prenses Anne’nin de zamanında yetiştiği sanılıyor. Ailenin diğer üyeleri ise zamanında Balmoral’a yetişemedi. Taht sırasında ikinci gelen torun Prens William ile Kraliçe’nin diğer iki oğlu Prens Andrew ve Edward ile eşi Sophie, Londra’dan İskoçya’ya aynı uçakta geldi. Ölüm ilanı, Kraliçe’nin tüm çocuklarının Balmoral’a varmasının ardından yapıldı. Unvanlarından vazgeçerek ABD’ye taşınan ancak dün bir hayır etkinliği için Londra’da bulunan Prens Harry ise gelişme kamuoyuna açıklandığı sırada uçaktaydı. Harry haberin ilanından 1 buçuk saat sonra diğerlerine katıldı, eşi Meghan ise hiç gitmedi.

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73 YILLIK EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK





Kraliçe 2’nci Elizabeth devlet töreninin ardından, Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’nde 17 ay önce hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına gömülecek. Çift, Philip’in ölümüne kadar 73 yıl evli kalmıştı. Aynı yerde 2’nci Elizabeth’in kızkardeşi Prenses Margaret, anneleri Elizabeth ve Kral babası 6’ncı George da yatıyor.

EN YOĞUN MESAİYİ ONLAR YAPACAK

- ÇİÇEKÇİLER: 2’nci Elizabeth’in ölümüyle iş temposunda artışı ilk hissedenler çiçekçiler oldu. Buckingham Sarayı’na yakın çiçekçilerde stoklar birkaç saatte tükendi.

- POLİSLER: Ancak ilerleyen günlerde asıl baskıyı Londra polis teşkilatı hissedecek. Cenaze için dünyanın dört bir yanından liderler, binlerce turist ve Kraliyet üyelerinin toplanacağı Londra’nın, dolup taşması bekleniyor. Şehir, beklenen yoğunluğun bir benzerini en son 2012 Londra Olimpiyatları’nda görmüş, 13 bin ek güvenlik gücü görevlendirilmişti.

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- ULAŞTIRMA PERSONELİ: Özellikle Heathrow Havalimanı ve Londra metrosunda yoğunluk kaynaklı aksaklıklar yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yaz boyunca izdihama varan görüntülerin yaşandığı Heathrow’da halihazırda günlük 100 bin yolcu sınırlaması uygulanıyor. Kraliçe’nin ölümünün ardından dün, maaş artışı talebiyle grevde olan ulaştırma ve demiryolu sendikaları işbaşı yapma kararı aldı. Olimpiyat sırasında metro çalışanlarına greve gitmemeleri için ek ödeme yapılmıştı. Muhammed KAFADAR

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ





- Kraliçe’nin ölümünün ardından tüm ülkede ve dünyanın dört bir yanındaki İngiliz diplomatik misyonlarında bayraklar yarıya indirildi.

- Hayatını kaybettiği İskoçya’da, otobüs duraklarındaki panolara portreleri asıldı.

- Fransa ile Almanya başta olmak üzere İspanya’dan Hollanda’ya neredeyse tüm Avrupa’da ve ABD’de Beyaz Saray ile Kongre binasında bayraklar yarıya indirildi.

- Rusya’da İngiliz Büyükelçiliği önüne yüzlerce çiçek bırakıldı.

- Brezilya’da 3 gün yas ilan edildi. Avustralya ve Yeni Zelanda’da 96 pare top atışı yapıldı.

TAÇLARLA TAHTLARLA DOLU 96 YIL

Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yıllık hayatında tarih kitaplarını dolduracak bir yaşam sürdü. İşte tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor’un hayat hikâyesinden çarpıcı kilometre taşları...

AMCASI TAHTI BIRAKINCA

Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926’da doğdu. Amcası 8. Edward, 1936’da aşkı uğruna tahtı kardeşi George’a bıraktı. O andan itibaren de Prenses Elizabeth, ülkesinin tahtının gelecekteki vârisi haline geldi. Babasının kral olmasıyla Elizabeth ve ailesi Kensington Sarayı’ndan Buckingham’a taşındı.

Özel bir eğitim gören Elizabeth, atlara meraklı bir çocuktu.

1947’DE EVLENDİ

Prenses Elizabeth ile Prens Philip, 20 Kasım 1947’de Westminster Abbey’de evlendi. Kocasıyla birlikte çıktığı bir yolculukta, Kenya’nın Sagana kentinde bulundukları sırada, 6 Şubat 1952’de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı.

1953’TE TAÇ GİYDİ

İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952’de yaptı. 1953 yılında resmi olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.

DIANA’NIN ÖLÜMÜ

Prenses Diana’nın 1997 ağustosunda trajik ölümüne sakin yaklaşımı ve beş günlük milli yas süresince Kraliyet Ailesi’nin saraydan dışarı çıkmaması, Kraliçe Elizabeth’i eleştiri oklarına hedef yaptı.

VE LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI

Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 8 Eylül’de Balmoral Kalesi’nde acil doktor gözetimine alınan Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü ‘Londra Köprüsü yıkıldı’ parolasıyla duyuruldu.