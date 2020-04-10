İngiliz Vatandaşlığı Nasıl Alınır? İngiltere Vatandaşlık Başvurusu, Şartları Ve Gerekli Belgeler

İngiliz Vatandaşlığı hakkına sahip olmak diğer ülkelerde de olduğu gibi iki yolla alınabilmektedir. Bu haklar, doğum ile beraber kazanılan vatandaşlık hakkı veya daha sonradan kazanılabilen vatandaşlık haklarıdır.

İngiliz Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Doğum ile kazanılan İngiliz Vatandaşlığı ve sonradan kazanılan İngiliz Vatandaşlığı olmak üzere 2 yol mümkündür.

Doğum İle Kazanılan İngiliz Vatandaşlığı: Bundan 37 sene öncesine kadar, İngiltere toprakları içerisinde doğan herkes İngiltere vatandaşı sayılmaktaydı. Aynı zamanda bu durum, erkek vatandaşların İngiltere sınırları dışarısında doğmuş olan yine erkek çocuklarına da İngiliz Vatandaşlığı hakkı sağlanıyordu. Bu durum, çocuklarının İngiliz vatandaşı olması ümidiyle İngiltere toprakları içerisinde gerçekleştirilen doğum oranlarını arttırmıştı. Bu sebeple İngiliz hükümeti yabancıların bu doğum hakkını azaltma girişimine girmiş ve bazı kısıtlamalar getirmiştir. Yeni sistemde çocukların İngiliz vatandaşlığına sahip olabilmesi için ebeveynlerinden bir tanesinin İngiliz vatandaşı olması şartı getirilmiştir.

Sonradan Kazanılan İngiliz Vatandaşlığı: Sonradan kazanılan İngiliz Vatandaşlığı hakkına sahip olabilmek için kişilerin belirli koşulları yerine getirmesi gereklidir. İngiliz vatandaşlığı için farklı çeşitlerde başvuru şekilleri vardır. Kişiler vatandaşlık hakkını; Ankara Antlaşması, Aile Birleşimi veya Çalışma vizesi konular üzerinden kazanabilmektedir. Bu başvuru çeşitlerinin ortak özellikleri ise 5 yıl boyunca aynı konumda İngiltere sınırları içerisinde kalmak ve yaklaşık 450 gün boyunca ülke sınırlarından çıkmamak gereklidir.

İngiltere Başvurusu, Şartları ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

- 18 yaşı doldurmuş olmak

- Minimum 5 sene boyunca İngiltere sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak ve bu süreç boyunca 450 günden daha fazla bir süre ülke dışına çıkmamış olmak

- Vatandaşlık başvurusu sonrasında öncelikle gelen yıl içerisinde oturum hakkını kazanmış olmak ve bu sene içinde 90 günden daha fazla bir süre ülke dışına çıkmamış olmak

- Adli sicil kaydının temiz olması

- İskoçça, Gallerce ve İngilizce dillerinden herhangi birisini çok iyi bir şekilde biliyor olmak