İngiliz turistin içkisine ilaç atıp uyuttular! Kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vurulduUkrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu#Ukrayna
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki vatandaşlar için duyurduSon dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlar için duyurdu#Dışişleri Bakanlığı
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenirDevler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Putin emri verdi operasyon başladı BM Genel Sekreteri Antonio Guterresten çarpıcı sözlerPutin emri verdi operasyon başladı! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı sözler#RUSYA
Rusyaya savaş tepkisi Golü atınca formasını çıkardı ve...Rusya'ya savaş tepkisi! Golü atınca formasını çıkardı ve...#Roman Yaremchuk
Kahreden olay 9 yaşındaki Yağız koronadan hayatını kaybettiKahreden olay! 9 yaşındaki Yağız koronadan hayatını kaybetti#İzmir
Eşi set kazasında ölmüş 10 yaşındaki oğlu annesiz kalmıştı: Tetiği çekip hiçbir sorumluluk almaması beni çok kızdırıyorEşi set kazasında ölmüş 10 yaşındaki oğlu annesiz kalmıştı: Tetiği çekip hiçbir sorumluluk almaması beni çok kızdırıyor#Matthew Hutchins
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Haluk Levent’ten çağrı: Evi oturulmaz halde ve borç içindeHaluk Levent’ten çağrı: Evi oturulmaz halde ve borç içinde!#Tüdanya
Kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamleKriz bitti mi? Alişan'dan sürpriz hamle#Alişan
HABERLERGündem Haberleri

İngiliz turistin içkisine ilaç atıp uyuttular! Kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

#Antalya#Fethiye#Hırsızlık
İngiliz turistin içkisine ilaç atıp uyuttular Kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

Antalya'ya tatile gelen İngiliz turist A.E.'nin içkisine ilaç koyup uyuttuktan sonra çaldıkları kredi kartı ile 135 bin TL'lik altın alan Tunuslu Mokhles Kouakbı ile Suriyeli Hüseyin Hasan, yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin İngiliz turistle birlikte içki içtikleri ve kuyumcudan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 8 Şubat günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz A.E.'nin yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan iki kişi, kısa sürede yakınlaşıp bir restoranda birlikte içki içti. İçkisine uyku ilacı atılan A.E., bir süre sonra kendisine geldiğinde telefonuyla kredi kartının olmadığını fark etti, polise başvurdu.

İngiliz turistin içkisine ilaç atıp uyuttular Kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, birlikte gittikleri restoranın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Tunus vatandaşı Mokhles Kouakbı ve Suriye vatandaşı Hüseyin Hasan olduğunu belirledi. Kouakbı ve Hasan, gittikleri Fethiye’de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İngiliz turistin içkisine ilaç atıp uyuttular Kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

Emniyetteki ifadesinde Mokhles Kouakbı, kredi kartını kullanarak suç ortağı Hüseyin Hasan ile kuyumcudan 135 bin TL'lik altın aldıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin İngiliz turistle birlikte içki içtikleri ve kuyumcudan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İngiliz turistin içkisine ilaç atıp uyuttular Kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Fethiye#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti