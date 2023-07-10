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İngiliz şarkıcı uçakta olay çıkardı

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#İngiliz#Blue#İstanbul Havalimanı
İngiliz şarkıcı uçakta olay çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

İngiliz ‘Blue’ grubunun solisti Lee Ryan, THY’nin Trabzon-İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Tartışmaya grubun diğer üyeleri de katıldı. Havalimanı polisi, tarafların ifadesine başvurdu.

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Önceki gün öğle saatlerinde, İngilizBlue’ grubunun solisti Lee Ryan, THY’nin Trabzon-İstanbul uçağında ayaklarını önündeki koltuğa dayaması üzerine bir yolcu duruma tepki gösterdi. Ryan yolcuyla tartıştı. Tartışmaya grubun diğer üyeleri de katıldı. Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı. Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Ryan, doktor talep etti. İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikayetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı. 

Ünlü şarkıcı Lee Ryan, British Airways uçuşunda da sorun yaşamıştı. Kendisine alkol servisi yapmayı reddeden kabin ekibine kötü davrandığı iddia edilen Ryan, London City Havalimanı’nda tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı.

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#İngiliz#Blue#İstanbul Havalimanı

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