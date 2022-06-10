İnfial yaratan dayak

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Sosyal medyada yüzü gözü kan içinde kalmış kadınların saldırıya uğrama anlarını gösteren video yüzlerce paylaşım aldı. Kadınların evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde bira içtikleri için komşuları tarafından saldırıya uğradıkları iddia edildi. Görüntüler 7 Haziran günü, saat 21.30 sıralarında, İstanbul Esenyurt, Enverpaşa Caddesi’ndeki bir sitede çekilmişti. Polisin tespitlerine göre, kadınların olduğu aile ile karşı taraf daha önce çocukların kavgası nedeniyle husumetliydi.



ŞİKÂYETÇİ OLDULAR



Olayın meydana geldiği gün 6 kadın sitenin kameriyesinde alkol alıyordu. Karşı taraftaki aile de yanlarına gitti. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. Bunun üzerine Z.A., C.A. ve E.A. kadınların üzerine saldırdı. Her iki taraf da karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. Kadınlara saldırdıkları kamera görüntüleriyle sabit olan Z.A. ve C.A. tutuklandı. E.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.