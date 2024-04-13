İnfazcılar suç makinesi çıktı

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İstanbul Sancaktepe’de Mesut Aras’a, 5 Nisan günü aracını park edip otomobilden indiği sırada kendisini takip eden kişilerce peş peşe ateş açıldı. Sağlık ekipleri Aras’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde 11 adet 9 mm çaplı mermi kovanı buldu. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırmada saldırıda kullanılan otomobil Eyüpsultan’da yakılmış halde bulundu. Otomobilin içinde bir adet 7.62 mm çaplı mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişilerin isimleri ve adreslerini belirledi.

Mesut Aras

HEPSİ TUTUKLANDI

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, 10 suç kaydı bulunan Yasin Tolga T. (25), 28 suç kaydı olan Emre B. (24) ve 37 suç kaydı olan Cem Ö. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların, Mesut Aras’la bir süredir aralarında devam eden husumet nedeniyle cinayeti işledikleri öne sürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.