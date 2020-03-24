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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İnfaz yasası 100 bin mahkûmu etkileyecek

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İnfaz yasası 100 bin mahkûmu etkileyecek
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TBMM’ye gelmesi beklenen ve yaklaşık 100 bin kişiyi etkileyecek olan infaz düzenlemesi kapsamında, siyasi partiler arasındaki görüşmeler hızlandı. MHP ile dün görüşen AK Parti heyeti, bugün de CHP ve İYİ Parti ile görüşecek.

TBMM’ye kısa sürede gelmesi beklenen infaz düzenlemesi kapsamında, siyasi partiler arasındaki trafik hızlandı. AK Parti heyeti, MHP heyeti ile görüşürken, bugün de CHP ve İYİ Parti ile görüşmeler yürütülecek.

TBMM Adalet Komisyonu, ikinci yargı paketi düzenlemesini görüşmek üzere yarın toplanacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, komisyona üye milletvekillerine toplantı çağrısı yaptı. Komisyonun yarın saat 14.00’te toplanacağı belirtilen çağrıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, “komisyonda her kurumun bir kişiyle temsil edilmesi” şartı da getirildi.

HDP İLE GÖRÜŞME YOK

Komisyon, ikinci yargı paketinin görüşmelerine hazırlanırken, AK Parti kanadı da infaz düzenlemesini ele alan ve yaklaşık 100 bin kişinin tahliye olması beklenen üçüncü yargı paketi ile ilgili muhalefet cephesiyle temaslarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin pürüzlü konuları bir kez daha görüşmek üzere bir araya geleceği ifade edilirken, AK Parti heyetinin bugün de CHP ve İYİ Parti heyetiyle görüşme yapması bekleniyor. Terör, uyuşturucu, cinsel suçlar, örgütlü suçlar ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere cezaların infazının 2/3 yerine 1/2 yani yarı oranında uygulanmasının öngörüldüğü belirtilen düzenleme yaklaşık 100 bin mahkûmu etkileyecek. Ceza süreleri içinde düzenleme kapsamına girenler ilk etapta, ardından kademeli olarak koşullu salıverme yapılacak. Pakette, denetimli serbestliğin süresinin uzaması da planlanıyor. Buna göre denetimli serbestlik bir yıldan üç yıla çıkarılıyor.

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