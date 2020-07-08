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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

İnegöl'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü

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İnegöl'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

İlçede hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde başlayan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçedeki cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

İnegölde sağanak nedeniyle yollar göle döndü

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