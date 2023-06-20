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Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı! Tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#İçki#Sosyal Medya
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 12:18

Mersin'de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip, gözaltına alınan B.D., tutuklandı. B.D.'ye ayrıca görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 4 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

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Tarsus ilçesinde, çiftlikte çalışan B.D., önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı. Sosyal medyada, ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. İncelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı ve bu ilaçların da yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Tespitler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanmadı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı Tutuklandı

ARANIYORMUŞ

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Görüntüdeki çiftlik çalışanı B.D., yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini kaydetti.

B.D.'nin 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.D.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'Bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme' maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti. B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı Tutuklandı

TUTUKLANDI

Mersin'de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip, gözaltına alınan B.D., tutuklandı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı Tutuklandı

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#Mersin#İçki#Sosyal Medya

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