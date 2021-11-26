Inditex nedir, hangi markalar içerisinde yer alıyor? Inditex indirimleri başladı...

Inditex, 1985 yılında İspanya'da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğudur. Firmanın temelleri 1975 yılında Amancio Ortega Gaona tarafından grubun ana firması Zara'nın açılışına dayanır. Zara'nın ardından çeşitli yaş grupları ve kesimlerdeki tüketicilere yönelik farklı markaların oluşturulmasının ardından bütün şirketleri bir çatı altında toplamak ve yönetmek için Inditex kuruldu.
Zara
Bershka
Pull and Bear
Stradivarius
Massimo Dutti
Oysho
Zara Home
Uterqüe