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Inditex nedir, hangi markalar içerisinde yer alıyor? Inditex indirimleri başladı...

#Inditex#Inditex Nedir#Inditex Markaları
Inditex nedir, hangi markalar içerisinde yer alıyor Inditex indirimleri başladı...

Efsane Cuma indirimlerinin başlamasıyla birlikte gözler Inditex grubu indirimlerine çevrilmişti. Tüm dünyada modaseverler tarafından en çok talep edilen markaları bünyesinde barındıran Inditex grubunun indirimleri 25 Kasım akşamı başladı. Peki, Inditex nedir, hangi markalar içerisinde yer alıyor?

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Inditex, 1985 yılında İspanya'da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğudur. Firmanın temelleri 1975 yılında Amancio Ortega Gaona tarafından grubun ana firması Zara'nın açılışına dayanır. Zara'nın ardından çeşitli yaş grupları ve kesimlerdeki tüketicilere yönelik farklı markaların oluşturulmasının ardından bütün şirketleri bir çatı altında toplamak ve yönetmek için Inditex kuruldu.

Inditex Markaları

Zara

Bershka

Pull and Bear

Stradivarius

Massimo Dutti

Oysho

Zara Home

Uterqüe

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