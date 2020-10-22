İndirimsiz 7 yıl hapis

Daireye girer girmez Akıncı, kayınvalidesini iterek elindeki silahın kabzasıyla kafasına vurarak, “Karım buraya gelecek. O buraya gelsin onu da öldüreceğim seni de” diyerek tehdit etti. Darp ettiği Yurdagül Ertan’ın yüzüne birden fazla yumruk attı. Ardından sağ ve sol baldırına iki el ateş edip yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yurdagül Ertan’ın şikâyeti üzerine yakalanarak tutuklanan Ümüt Akıncı, yargılama aşamasında tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

İstanbul 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada damadı olan sanıktan şikâyetçi olduğunu belirten Yurdagül Ertan, “Yüzüm eski haline halen dönmedi. Bacaklarımı artık eskisi gibi kullanamıyorum. Sanık bu olaydan sonra hastaneyi de bastı” dedi. Akıncı ise mahkemede verdiği ifadesinde, “Müşteki bana küfretmeye başladı. Tartışma sırasında yanımdaki tabanca ile yere doğru ateş ettim ancak müştekinin bacağına denk geldi. Suç kastı ile hareket etmedim” diye konuştu.

Mahkeme, Ümüt Akıncı’yı, kayınvalidesi Yurdagül Ertan’ı ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından toplam 7 yıl hapis ve bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim uygulamadı.