İndirimsiz 34 yıl

Antalya Manavgat’ta geçen yıl 4 Eylül’de gece yarısı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu park halindeki otomobilde bulunan bir çocuk annesi Rabia Çerçi (19) hayatını kaybetmişti. Otomobilde bulunan Nazif Genç başından hafif yaralanmıştı. Tutuklanan Hasan Hüseyin Demir’in (30), iddianamede Rabia Çerçi'ye karşı ‘olası kastla öldürme’, Nazif Genç’e karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediği belirtildi. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı.

Sanık avukatı Ertekin Kök, yaptığı savunmada müvekkilinin öldürme kastının olmadığını belirterek, “Bize göre olay silahlı tehdit veya Nafiz Genç'teki basit yaralamadır. Ayrıca Rabia Çerçi'nin yaralanması öldürücü bölgeden olmamıştır. Biz maktulenin hastaneye geç götürüldüğünü düşünüyoruz. Olası kastın şartları gerçekleşmemiştir” dedi.

‘PİŞMANIM’ SAVUNMASI

Sanık Hasan Hüseyin Demir de savunmasında, “Böyle bir olay içerisinde olduğum için pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. Benim böyle bir kastım yoktu. Tüfek tamamen kaza ile ateş aldı. Ben kimseye kasten ateş etmedim, ölenin ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu. Ölen Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava sanıktan şikâyetçi olduğunu söyledi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan Hüseyin Demir'e Rabia Çerçi'ye yönelik eyleminden dolayı 24, Nafiz Genç'e yönelik eyleminden dolayı da 10 olmak üzere toplam 34 yıl hapis cezası verdi. İtiraz yolu açık olmak üzere verilen kararda mahkeme heyeti indirim uygulamadı.

‘KARARDAN MEMNUNUZ’

Şikâyetçi Ümit Cava'nın avukatı Sevda Ünlü, mahkemenin isabetli bir karar verdiğini söyledi. Kararın diğer dosyalar açısından emsal oluşturabileceğini belirten avukat Sevda Ünlü, “Mahkeme heyeti üst sınırdan bir hapis cezasına hükmetti. Ailenin de karar tepkisi olumlu yönde ve adalete olan güvenimizi destekledi” ifadelerini kullandı.