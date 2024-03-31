İndirim yapılmamasının nedeni: Şila’nın katili suça meyilli

Haberin Devamı

Kafesin kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpek yanarak öldü. Yangını çıkaran kişinin Ömer Faruk Baki (57) olduğu tespit edildi. 13 Ekim’de gözaltına alınan Ömer Faruk Baki, tutuklandı. 14 Mart’taki duruşmada sanığa, Şila’nın ölümü için 2 yıl, Furkan Pınar’a ait yanan kulübe nedeniyle ‘mala zarar vermekten’ 1.5 yıl, M.E.’ye ait eşyaları yakması nedeniyle de yine ‘mala zarar vermek’ suçundan 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verildi.

PİŞMAN OLMADI

Davayla ilgili gerekçeli karar da açıklandı. Şila’nın ölümüyle ilgili verilen cezanın gerekçesinde, “Sanığın üzerine atılı ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek’ suçunun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, failin amacı, suç yeri ve zamanı, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile kasta dayalı kusurunun seviyesi nazara alınarak, hapis cezası ile cezalandırılmıştır” denildi.

Haberin Devamı

Sanığın suç işleme eğilimi, pişmanlığının bulunmaması ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak hakkında indirim yapılmadığı belirtildi.

Ayrıca, “Hükmen tutuklanmasına karar verilmiştir. İzah edilen tüm deliller sonucunda, varılan hukuki ve vicdanı kanaate göre hüküm tesis edilmiştir” denildi.