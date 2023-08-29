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İncirli E-5'te yol verme kavgası

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#İstanbul#Trafik#İncirli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 10:44

İstanbul'da E-5 Karayolu’nda yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktu. Bir sürücü zikzak çizerek diğer aracın önünü kesti.

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Olay, dün E-5 Karayolu İncirli mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen iki araç boş yolda, yol verme tartışmasına girdi.

İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti. Sürücülerden birisinin aracıyla diğer sürücünün önüne geçerek zikzak çizerek ilerlemesi hem kendi canını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İncirli E-5te yol verme kavgası

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#İstanbul#Trafik#İncirli

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