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İnci'nin öldüğü, eşi ve bebeğinin yaralandığı kaza kamerada... Yarışan sürücüler gözaltında

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#İzmir#Gaziemir#Yarış
İncinin öldüğü, eşi ve bebeğinin yaralandığı kaza kamerada... Yarışan sürücüler gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 16:18

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre, sürücülerinin yarıştıkları ileri sürülen iki otomobilden birinin çarptığı kamyonetteki İnci Özparıltılı'nın (31) öldüğü, eşi Fehmi Özparıltılı (32) ile 8 aylık bebekleri Özkan Özparıltılı'nın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis yarış yaparak kazaya sebebiyet verdikleri ileri sürülen her iki otomobil sürücüsünü de yakalayıp, gözaltına aldı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ANS 884 plakalı kamyonetin sürücüsü cadde üzerinde bulunan büfeden yiyecek almak için durdu. Bu sırada 35 BOS 208 plakalı otomobil ile yarış halinde olduğu öne sürülen 35 ENG 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan O1 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı.

Kamyonette sürücüsü Fehmi Özparıltılı ile araçta sıkışan eşi İnci Özparıltılı ve 8 aylık oğlu Özkan Özparıltılı yaralandı. Yarış halinde olan 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarparak durdu. Çevredekilerin durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan anne ve bebeğini bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

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İncinin öldüğü, eşi ve bebeğinin yaralandığı kaza kamerada... Yarışan sürücüler gözaltında

Yaralılardan durumu ağır olan İnci Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fehmi Özparıltılı ile oğlu Özkan Özparıltılı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İNCİ TOPRAĞA VERİLECEK

Kazanın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkarken, polis, yarış yaparken kazaya neden oldukları ileri sürülen araçlarını bırakıp olay yerinden ayrıldıkları belirlenen her iki otomobilin henüz isimleri öğrenilemeyen sürücüleri de yakalanıp, gözaltına aldı. 3 yıllık evli Özparıltılı çiftinin Torbalı'dan alışverişi için Gaziemir'e geldikleri öğrenildi.

Öte yandan, İnci Özparıltılı'nın yakınlarına teslim edilen cenazesinin evinin bulunduğu Torbalı'nın Özbey Mahallesi'nde ikindide toprağa verileceği bildirildi.(DHA)

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#İzmir#Gaziemir#Yarış

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