İnce’ye kumpasta ilk dava

Haberin Devamı

Savcılık 5 şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açarken, iddianameyi kabul eden mahkeme 5 şüphelinin tahliyesine hükmetti. Soruşturmada aralarında “Ankarakuşu” isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar’ın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Savcılık Yaşar’ın dosyasının ayrılmasına hükmetti.İddianamede, sahte dekont yayanlar ve FETÖ üyesi olan şüpheliler yönünden soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi. İddianamede, “Eylemin FETÖ kapsamında ve toplu halde işlenmiş olabileceği konusunda somut deliller bulunduğu, anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı işlemesine ve demokratik toplum düzenine yönelik hukuka aykırı bir müdahale girişimi niteliğinde olduğu anlaşılmıştır” denildi.