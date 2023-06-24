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İnce’ye kumpasta ilk dava

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Kumpas#Soruşturma
İnce’ye kumpasta ilk dava
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki sosyal medya paylaşımları ilgili olarak başlatılan soruşturma, “sahte pornografik içerikli görüntü” yayanlar yönünden tamamlandı.

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Savcılık 5 şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açarken, iddianameyi kabul eden mahkeme 5 şüphelinin tahliyesine hükmetti. Soruşturmada aralarında “Ankarakuşu” isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar’ın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Savcılık Yaşar’ın dosyasının ayrılmasına hükmetti.İddianamede, sahte dekont yayanlar ve FETÖ üyesi olan şüpheliler yönünden soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi. İddianamede, “Eylemin FETÖ kapsamında ve toplu halde işlenmiş olabileceği konusunda somut deliller bulunduğu, anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı işlemesine ve demokratik toplum düzenine yönelik hukuka aykırı bir müdahale girişimi niteliğinde olduğu anlaşılmıştır” denildi.

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#Muharrem İnce#Kumpas#Soruşturma

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