İnce’den ‘yola devam’ mesajı

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MUHALEFET cephesinde gözlerin çevrildiği kritik buluşma dün gerçekleşti. Muhalefetin iki Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından çekilmeyeceği mesajını veren İnce, sonrasında katıldığı televizyon yayınında da, Kılıçdaroğlu’nun kendisinden destek istemediğini söyledi. CHP kaynakları da destek istenmediğini doğrularken, Kılıçdaroğlu ise yakın çevresine yaptığı değerlendirmede “çekilme karşılığı pazarlık” iddialarına tepki göstererek şöyle dedi:

‘MERAK EDİLMESİNE BİLE ŞAŞIYORUM’

“Türkiye’yi yönetmeye talip bir Cumhurbaşkanı adayının bir başka Cumhurbaşkanı adayı ile pazarlık yapıp, ‘sen çekil ben senin için şunu yapayım’ deyip demeyeceğinin merak ediliyor olmasına bile şaşıyorum, böyle bir şey olabilir mi? Bunu benden nasıl bekleyebilirler. Gittik, daha önce gittiğimiz partilerde olduğu gibi düşüncelerimizi anlattık, çalışmalarımızı aktardık, kendimizi ifade ettik, o kadar, başka bir şey nasıl olabilir?”

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Görüşmenin ardından İnce’nin adaylıktan çekilmeyeceği mesajını vermesine karşın iki parti arasında “arka kapı diplomasisi”nin işlediği de belirtildi.

TROLLERDEN DERT YANDI

Edinilen bilgiye göre İnce görüşmede, bu süreçteki troll saldırılarından yakındı. Kılıçdaroğlu ise İnce’nin PKK ve FETÖ’cü troll saldırılarıyla ilgili sözlerine, “Onlar benim etki alanım dışında, bizden bir şey varsa söyleyin düzeltelim” diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu görüşmede, 6’lı Masa olarak ortaklaştıkları çalışmaları aktarıp, parti ziyaretlerinden söz etti. Deprem bölgesine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi aktardı.

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası, “Halil İbrahim sofrasını büyütmeye, birlikte olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam, Sayın İnce de o kadar duyarlı. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek hem benim ve Sayın İnce’nin görevi” dedi.

“Anlaştığımız bir şey var. Erdoğan gitmelidir” diyen İnce de“Adaylıktan çekiliyor musunuz?” sorusuna“Hayır, öyle bir şey söylemedim. Herkes ateş ediyor bize sağdan soldan, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.İnce, görüşmeden sonra televizyon yayınında da, Kılıçdaroğlu’nun kendisinden destek istemediğini belirterek, “Ama ikimizin de istediğini herkes biliyor ama yöntemimiz farklı. Kılıçdaroğlu Altılı Masa ile yapılacağına ben sahada milletle yapılacağına inanıyorum” diye konuştu. Oyları böldüğü iddialarına, “Türkiye’deki sosyal demokratların travmasıdır, oy bölünmesi bu sistemde olmaz” diyen İnce, Kılıçdaroğlu’nu uğurlarken kullandığı, “Hoşgeldiniz, güle güle” sözlerine gelen tepkilere de “İntikam almak gibiderdim olmadı. Büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok” dedi.