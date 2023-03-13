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İnce oybirliği ile aday

Güncelleme Tarihi:

#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
İnce oybirliği ile aday
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Memleket Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün il ve ilçe başkanlıklarında üyelerin katılımıyla ön seçim yaptı.

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Genel Başkan Muharrem İnce de eşi Ülkü İnce ile birlikte genel merkezde oy kullandıktan sonra gazetecilere “Şu anda bütün üyeler sandık başına gidiyor, bu dünyada eşi örneği çok az olan bir uygulamadır. Herkese örnek olsun istiyoruz” dedi. 105 bin 326 üyenin oy kullanma hakkı kazandığı ön seçimde, Muharrem İnce oy birliği ile adaylığa seçildi. Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan, “Memleket Partisi’nin 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir” ifadelerini kullandı. 

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

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