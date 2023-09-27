İnce kumpasına yeni dava

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14 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki sahte sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması yönünden ‘Ankarakuşu’ isimli hesabın kullanıcıları Oktay Yaşar ve Veli K. hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. İddianamede, söz konusu paylaşımların İnce’nin adaylıktan çekilmesi, sindirilme ve baskı aracı olarak kullanıldığı iddia edildi.

AMAÇ ÇEKİLMESİYDİ

İddianamede yaklaşık 1 milyon 200 bin takipçisi olan ‘Ankarakuşu’ isimli hesabın kullanıcısı şüpheliler için “FETÖ siyaseti nihai amaçları etrafında şekillendirmek amacıyla başlatılan baskı ve yıldırma faaliyetlerine şüphelilerin geniş halk kitlelerine ulaşabilecek sosyal medya gücü ile destek verdikleri” tespiti yapıldı.