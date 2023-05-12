İnce kararını böyle duyurdu: Korkmuyorum memleket için çekiliyorum

Haberin Devamı

Rahatsızlığı gerekçesiyle önceki gün programlarını iptal eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün parti genel merkezinde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen İnce, kararını şöyle açıkladı:

- GÖRÜNTÜ PORNO SİTESİNDEN: “Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte görüntüler, olmayan bacanaklar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip oraya koyuyor. Bunu FETÖ’cüler yapıyor ama ne yazık ki Türkiye’de de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.

- ‘ÖZEL HAYAT’ DEĞİL İFTİRA: Bunları emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ’cülerle ortak gibi yazıyor. Özel hayatın gizliliğinden söz edilebilmesi için görüntülerimin olması lazım, benim görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil iftira.

Haberin Devamı

- DEVLET İTİBARIMI KORUYAMADI: Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Nerede bu savcılar? Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa yurt dışından saldırıyor. Bir yandan da PKK’lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla.

- HER EVDEN BİR OY İSTİYORUM: Memleket Partisi mutlaka o Meclis’te olmalıdır. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Türkiye’nin sigortası Memleket Partisi’dir. Partime her evden bir oy istiyorum.

- KAYBEDİNCE BAHANELERİ KALMASIN: ‘Saray’dan para aldı çekilmez, görevini yapıyor’ diyenlere kadar bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Kumpaslardan, montajlardan korktuğum falan yok, 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar.”

KİMSEYİ İŞARET ETMEDİ

İnce çekilirken Memleket Partisi için parlamento seçiminde her evden bir oy istedi ama cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirini işaret etmedi.

PARTİLİLER YIKILDI: DİK DUR EĞİLME

Muharrem İnce’nin çekilme kararının ardından göz yaşlarını tutamayan partililer oldu. “İnce Başkan”, “Dik dur eğilme, evlatların seninle”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atan partililer, İnce’nin parti binasına girmesinin ardından gazetecilere tepki gösterdi. Yaşanan süreçte medyayı suçlayan partililer, “Siz bu işi bozdunuz”, “Kılıçdaroğlu’na oy yok”, “Sizin yüzünüzden hasta oldu” gibi ifadelerle kameraları engellemeye çalıştı. Partili bir grubun gazetecilere hakaret etmesinin ardından kısa süreli arbede de yaşandı. Partililer yetkili kişiler tarafından zorla genel merkeze sokuldu. Öte yandan Memleket Partisi’nin Uşak İl Başkanı Engin Toraman ise görevinden istifa ederek seçimde Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

O PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

İnce hakkındaki sosyal paylaşım iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik” suçlarından resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından resen soruşturmaya başlanılmıştır” denildi.

KILIÇDAROĞLU TWEET ATTI: BUYURSUN GELSİN

Haberin Devamı

CHP lideri ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Benim çağrım hâlâ geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin...” sözleriyle Barış Manço’nun ‘Halil İbrahim Sofrası’ şarkısını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇEKİLMESİNE ÜZÜLDÜM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnce hakkında “Niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan milletin kararı. Bay bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın, bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar” dedi.

Haberin Devamı

ATA İTTİFAKI ADAYI OĞAN: İTİBAR SUİKASTI YAPILDI

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine ilişkin “Maalesef ki birtakım sahte girişimlerle sayın İnce’ye bir itibar suikastı yapıldı. Bu Türk siyasetinde hiç de görmek istemediğimiz, Türk siyasetinden artık defetmeye hepimizin uğraş verdiği bu tür operasyonlar maalesef sayın İnce’nin başına geldi ve sayın İnce’nin sağlık sorunu yaşamasına da neden oldu. O açıdan sayın İnce’ye geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum” dedi. Oğan ‘Çekilecek’ iddialarına ilişkin de “Sayın Erdoğan ve sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin. Böyle bir şey asla yok” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

MHP LİDERİ BAHÇELİ: NAMUSSUZ MONTAJCILAR İŞBAŞINDA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ordu Cumhuriyet Meydanı ve Tokat GOP Stadyum önünde yaptığı mitinglerde son günlerde 14 Mayıs’ı kundaklamak için karanlık ellerin devrede olduğunu belirterek, “Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye’nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler” dedi.

DP LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL: ÇEKİLMESİ OLUMLU

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İnce’nin adaylıktan çekilmesini olumlu buldu: “Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum. Bütün ümitleri muhalefeti bölüp parçalamaya hasret olanlara, ellerindeki kamu gücü ile manipülasyon yapma gayreti içerisine girenlere de milletimizin ıstırapları ve milletimizin özlemleri her daim sınırları çizmiştir.”