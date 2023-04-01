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İnce: İttifak teklifi gelmedi

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#İnce#Kılıçdaroğlu#İttifak
İnce: İttifak teklifi gelmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

Muhalefetin dikkat kesildiği Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesi yapıldı, görüşme sonrası da İnce cephesinden “Teklif gelmedi”, CHP cephesinden de “Teklif götürmedik” açıklaması yapıldı ancak “çekilme” tartışması bitmedi.

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Gözler önce, İnce’nin son anda çekilebileceği ihtimaline karşı YSK’nın aday listelerini kesinleştirdiği cuma gününe çevrildi. Ancak beklentilerin aksine İnce çekilmeyince bu kez de milletvekili aday listelerinin YSK’ya teslim edileceği son tarih olan 9 Nisan’a dikkat kesilindi. 

ARKA KAPI DA BİTTİ

Bu beklentilerin aksine Memleket Partisi oluşturduğu komisyonlarla seçim stratejisine son şeklini verirken, bir yandan da milletvekili aday listelerini oluşturmaya başladı. CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sürecinde işletilen “arka kapı diplomasisi”ne de son verildi. CHP’li bir kaynak da Hürriyet’e, “Şu anda sürmüyor” dedi ancak kulislerde yine de “Siyaset bu, her an her şey olabilir” beklentisi dillendirilmeye devam ediyor.  

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İnce de özellikle sosyal medyada süren “çekilme” tartışmalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verirken, CHP yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’ndan kendisine ya da partisine herhangi bir ittifak teklifinde bulunulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun kendisine, cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala “gelebildiğini” söyleyen İnce, “Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamış veya oluşması istenmemiştir” dedi. İnce mesajını “Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye seçimlerde başarılar diliyorum” diye bitirdi.

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#İnce#Kılıçdaroğlu#İttifak

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