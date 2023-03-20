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İnce bugün adaylığa başvuruyor

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Adaylık
İnce bugün adaylığa başvuruyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Yarın (bugün) YSK’ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim” dedi, seçmenlere 100 bin imza toplanması için çağrı yaptı.

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Muharrem İnce, dün partisinin genel merkezi önünde toplananlara seslenirken özetle şunları söyledi: “Ben Erdoğan'ı göndereceğim. Ama bu muhalefeti de göndereceğim. Kılıçdaroğlu geçmişte diyor ki; 'Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğim'. Şimdi diyor ki; 'Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım'. Hangisi? Suriyelileri gönderecekmiş, yahu Suriyelileri göndereceksin de Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak mı göndereceksin? Suriyeliler, Davutoğlu sayesinde gelmedi mi?

İMZA İSTİYORUM

Yarın (bugün) YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor; 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar. Biz ne yapacağız? Çarşamba günü, 1 günde işi bitireceğiz. Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız. Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket.

TROLL ORDUSU

Karşımızda troll ordusu var. Saldır, babam saldır. Ne kadar FETÖ’cü varsa; Hakan Şükür, Emre Uslu.. FETÖ’nün kaçak firarileri, hepsi Millet İttifakı’nı destekliyor, bana çamur atıyorlar. CHP’li belediyelerden beslenen troller, bana çamur atıyor. Neymiş? Beni AK Parti’li troller savunuyormuş. Siz troll müsünüz? Bu troll ordusu, Sayın Akşener masadan kalktığında bana yaptıklarının aynısını Sayın Akşener’e yaptılar.” m ANKARA

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Adaylık

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