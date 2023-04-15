İnce: Biz 3. yoldan gidiyoruz

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Sloganlarının, ‘Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan’ olduğunu söyleyen İnce özetle şöyle konuştu:

ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN

“Türkiye’nin 3 H’ye ihtiyacı var. Huzura, hakkaniyete, hukuka ihtiyacı var. Memleket Partisi olarak 3 H’yi getireceğiz. Türkiye’nin 3 A’ya ihtiyacı var. Adalet, ahlak ve akla ihtiyacı var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket. İlk kez Rize’de dedemin, anneannemin memleketinde, partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek.”