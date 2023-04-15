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İnce: Biz 3. yoldan gidiyoruz

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#Muharrem İnce#Slogan#Tanıtım
İnce: Biz 3. yoldan gidiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İftiralar, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor ama bunlara asla boyun eğmeyeceğiz” dedi. İnce, Rize’de partisinin milletvekili aday tanıtımı programına katıldı.

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Sloganlarının, ‘Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan’ olduğunu söyleyen İnce özetle şöyle konuştu:

ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN

“Türkiye’nin 3 H’ye ihtiyacı var. Huzura, hakkaniyete, hukuka ihtiyacı var. Memleket Partisi olarak 3 H’yi getireceğiz. Türkiye’nin 3 A’ya ihtiyacı var. Adalet, ahlak ve akla ihtiyacı var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket. İlk kez Rize’de dedemin, anneannemin memleketinde, partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek.”

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#Muharrem İnce#Slogan#Tanıtım

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