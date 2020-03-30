İmtiyaz Ne Demek? İmtiyaz Nedir? İmtiyaz Tdk Kelime Anlamı

İmtiyaz Arapça kökenli bir kelimedir. Eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş olan bu sözcük Türkçeye yerleşmiş olarak hala yoğun şekilde kullanılıyor. Her ne kadar eş anlamlı örnekleri olsa dahi, imtiyaz kelimesi daha sık değerlendirilen kelimedir.

İmtiyaz Ne Demek?

İmtiyaz başkalarına tanınmayan, kişisel hak ya da ayrıcalık olarak bilinmektedir. Herhangi bir birey ya da kuruma özel olarak atanmış bir ayrıcalık şeklinde tanımlanabilir.

İmtiyaz Nedir?

İmtiyaz iki değişik alan için söylenebilecek bir sözcüktür.

- Kişisel açıdan başkalarına tanınmayan, özel ayrıcalık, kişisel hak veya şart,

- Maden işletmek ya da fabrika kurmak gibi kişi ya da kuruluşlara devlet tarafından verilen özel izin,

Bu alanlara uygun şekilde imtiyaz kelimesi gündelik yaşamda kullanılabilir.

İmtiyaz TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından aynı şekilde kişiye özel olarak tanınmış ayrıcalık ya da hak olarak geçmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’ Hem bu sayede sen artık yüzüme bakma imtiyazını kazanan biricik erkeksin.’’ N. Hikmet

Bu gibi benzer şekilde hem kişi hem de kurumsal olarak farklı amaçlar doğrultusunda, cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.