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İmparator Kapısı onarıldı

#Ayasofya Camisi#İmparator Kapısı#Onarım
İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya Camisi’nin İmparator Kapısı onarımın ardından dün görüntülendi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İmparator Kapısı’nda bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak bir dokunma sonucu oluştuğunu belirtmişti.

Genel müdürlük, kapının onarıldığını belirterek, Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi’nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile titizlikle korunduğuna dikkat çekerek, “Tahribatta güvenlik zafiyeti söz konusu değil.

İmparator Kapısı onarıldı

Müze statüsünde iken 18-19 bin bandındaki ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır” açıklaması yapmıştı.

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Onarılan İmparator Kapısı’nın önünde bariyer olduğu görüldü.

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#Ayasofya Camisi#İmparator Kapısı#Onarım

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