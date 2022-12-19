İmamoğlu’nun adaylığı tartışması

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Akkaya’nın, İmamoğlu hakkında YSK üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle alınan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararının kesinleşmesi halinde adaylığını etkileyip etkilemeyeceği konusundaki değerlendirmesini, Habertürk yazarı Kübra Par köşesinde şöyle aktardı: “Yaşanacak süreçlere bağlı. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez.”

‘HUKUKEN SORUNLU’

Akkaya’nın “ihsas-ı rey” tartışmalarına yol açan bu sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan, “siyaset yapmak istiyorsa cüppesini çıkarsın” tepkisi gelirken, Prof. Dr. Ersan Şen, “Bu dava bir gün YSK Başkanı’nın önüne gelebilir. O nedenle yargı sürecini etkileyecek şekilde yanıt vermesi yanlıştır” dedi. Prof.Dr. İzzet Özgenç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamanın “hukuken sorunlu” olduğunu söyledi. Prof.Dr. Adem Sözüer de yine sosyal medya hesabından, “YSK Başkanının siyasi tartışma ortamında, davası süren İmamoğlu bağlamında açıklama yapması, görevi ve yargıç etiğiyle bağdaşmaz, YSK’nın güvenilirliliğiyle ilgili sorular artar” paylaşımında bulundu.

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YSK Başkanı Akkaya eleştiriler üzerine yaptığı yeni bir açıklamayla sözlerine açıklık getirdi. “Habertürk yazarı Par, Akkaya’nın eleştiriler üzerine yaptığı açıklamasını yine köşesinden şöyle aktardı:

“Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım. Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim.