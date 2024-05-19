×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu’nu ziyaret eden Özel: Belediyelerde CHP marka oldu

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#İBB#Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özel: Belediyelerde CHP marka oldu
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Özel, İmamoğlu’nu 3’üncü kez seçim kazanmasından dolayı tebrik ederek şunları söyledi:

Haberin Devamı

“CHP’nin İstanbul’da markalaşan hizmetleri şu anda bütün Türkiye’ye yayılıyor. Bütün yeni seçilen belediye başkanlarımız hızla halk lokantaları açmak için yer bakıyorlar. Diğer yandan kreşlerle, yurtlar ve anne kartla ilgili çok yoğun çabalar var. 31 Mart seçimlerinden önce iyi belediye hizmeti sorumluluğumuz vardı. Ama bu sefer, ‘Artık buraları böyle yönetenler, Türkiye’yi de çok iyi yönetir’ diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde CHP’yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var.” 

 

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#İBB#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!