İmamoğlu’nu ziyaret eden Özel: Belediyelerde CHP marka oldu

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“CHP’nin İstanbul’da markalaşan hizmetleri şu anda bütün Türkiye’ye yayılıyor. Bütün yeni seçilen belediye başkanlarımız hızla halk lokantaları açmak için yer bakıyorlar. Diğer yandan kreşlerle, yurtlar ve anne kartla ilgili çok yoğun çabalar var. 31 Mart seçimlerinden önce iyi belediye hizmeti sorumluluğumuz vardı. Ama bu sefer, ‘Artık buraları böyle yönetenler, Türkiye’yi de çok iyi yönetir’ diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde CHP’yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var.”