‘İmamoğlu’nu yedirmeyiz’

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tartışmalara ilişkin çarpıcı bir iddiada bulunarak, kendisinin yıpratılması için “muhalefetten görünen taşeron sermayedarların” finanse edildiğini savundu. “Bunlara sesleneyim, Cumhurbaşkanı adayını bu taşeron sermayedarlar değil 6’lı masa, 6 namuslu lider belirleyecek” diyen Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

ROBİN HOOD TAKLİDİ

“Bir yol ayrımına doğru Türkiye gidiyor. Bir ülkede iktidar, kendi çıkardığı kanunda 191 kez değişikliği niçin yapar? Temel sebebi alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına servet transferi yapmak. Üstelik bunu Robin Hood taklidiyle yapıyorlar. İkinci aşamada Merkez Bankası’nın (MB), bugüne kadar kimsenin el sürmediği, gözü gibi koruduğu 78 milyar lira kara gün akçesini aldılar. Seçimi finanse etmeleri gerekiyordu. Şu anda MB’nin kasasında bir centi bile yok, 58.5 milyar dolar açık veriyor. Borç para alıp bankanın kasasına koydular. Dördüncü aşama, varlık barışları.

Haberin Devamı

NARCOS DİZİSİ Mİ İZLİYORUZ?

AVM’lerde uyuşturucu pislikleri birbirlerini öldürüyorlar. Konuşunca dava açıyorlar, sanıyorlar ki Bay Kemal geri adım atacak. Ya sizin feriştahınız gelse geri adım atmayız. ‘Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını, imalat yapanı gözaltına alıyoruz’ diyor. Burası Kolombiya mı Bogota mı? Narcos dizisini mi izliyoruz? Yılda 260 bin kişi eder. Dünyada ne kadar mafya lideri varsa tamamı Türkiye’ye geldi.

POLİSLER CANIM CİĞERİM

Canla başla çalışan polislerimiz var, siyasiler müdahale etmese tamamını önleyecekler. Ama yukarıdan talimatla bana dava açıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Vay efendim devletle kavgalı... Biz devletle kavgalı değiliz, uyuşturucu baronlarına yol açanlarla kavgalıyız. Polisler benim canım ciğerim.

İMAMOĞLU BÜYÜK LOKMA

Polisimizi hiçe sayan, robot gibi gören kirli bir yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İMAMOĞLU büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz.”

Haberin Devamı

‘BAY KEMAL PARAYI BULDU’

Kılıçdaroğlu yurtdışı seyahatleriyle ilgili “Bizim temiz paraya ihtiyacımız var. Evet geziyorum, gidiyorum, konuşuyorum ama hiç kimse endişe etmesin. Bay Kemal temiz parayı buldu. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiyem. Nefsine hâkim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hâkim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun” dedi.





Kılıçdaroğlu, grup toplantısından çıkan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile karşılaşınca kısa bir süre sohbet etti