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İmamoğlu’nu terleten soru: Beyonce mi, Rihanna mı

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#İbrahim Selim#İmamoğlu#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
İmamoğlu’nu terleten soru: Beyonce mi, Rihanna mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 07:00

İBB Başkanı seçilişinin dördüncü yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikle kutlayan Ekrem İmamoğlu, İbrahim Selim’in sorduğu sorular karşısında ter döktü.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu’nun Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda göreve gelişinin dördüncü yılını kutladı. İmamoğlu etkinlikte ilk olarak “İbrahim Selim ile Bu Gece” programının konuğu oldu. Hayatından kesitler anlatan İmamoğlu, Kıbrıs’ta öğrenci olduğu dönemde Türkocağı adında bir takımda kaleci olarak oynadığını söyledi. İmamoğlu, takım arkadaşları onu aradığı sırada kendisinin kale arkasında namaz kılan muhafazakâr bir öğrenciyken sonradan sosyal demokrat biri olduğunu belirtti.

‘DİLEK SENCE HANGİSİ?’

İmamoğlu, “Beyonce mi, Rihanna mı” sorusu karşısında cevap vermekte zorlanan İmamoğlu, seyirciler arasında oturan eşine ‘Dilek sence hangisi” diye sordu. Eşinden yanıt alamayan İmamoğlu, “Cevap bile vermedi” diyerek, “Ya hazır başlamışken Rihanna’yı da görelim” dedi.

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YILDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM

İşte İmamoğlu’na ter döktüren sorulara verdiği yanıtlar:

* 'Siyasetten yılıp keşke bu işlere hiç girmeseydim’ dediğiniz anlar oldu mu?

Yılmadım, Allah izin verirse de yıldırmak isteyenleri yıldırmaya devam edeceğim” yanıtını verdi.

* Eşinizin günlüğünü bulsanız okur musunuz?

Aradım bulamadım. Hatta benim günlüğü ortalıkta bıraktım ki, kendi günlüğünü de ortalığa koyar diye ama koymadı.

* Belediye başkanı olduktan sonra hiç akrabalarınız çıktı mı?

Çıktı. İki türlü akrabam çıktı. Sokakta görüp ‘Biz akrabayız’ diyen de çıktı, onları pek tanıyamadım. Akrabalık bağımızı tariflediğimiz çok insanla tanıştım buluştum.

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#İbrahim Selim#İmamoğlu#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

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