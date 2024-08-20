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İmamoğlu’ndan Marmara için işbirliği çağrısı

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#Türkiye Belediyeler Birliği#Ekrem İmamoğlu#Marmara
İmamoğlu’ndan Marmara için işbirliği çağrısı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Marmara Belediyeler Birliği (MBB) başkanları, 1999 depreminin 25’inci yılında İstanbul Planlama Ajansı’nda bir araya geldi.

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Depremlere karşı yeni stratejilerin ve onarım planının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sanayi Bakanlığı’nın 2020’de yapmış olduğu bir deprem araştırmasının sadece İstanbul değil Türkiye için de hem can kaybı kaygısı hem de toplumsal, stratejik ve jeopolitik bir kaygıyı işaret ettiğini belirtip, “Üniversiteleri, üretim ve tedarik zincirleri, ticari ilişkiler itibarıyla Marmara Bölgesi’nde meydana gelecek 7 ve üzeri şiddetteki bir deprem, bütün Türkiye’ye çeşitli oranlarda bedeller ödetecek bir depremdir. İstanbul ya da Marmara’nın değil Türkiye’nin depremidir” dedi. TBB ve MBB  olarak Türkiye’yi,  Marmara Bölgesi ve İstanbul’u aşağıdan yukarıya inşa sürecini güçlü bir biçimde uygulayacakları bir dönemi başlatmakta kararlı olduklarını söyleyen İmamoğlu, CHP’li yerel yöneticilere “Bir an önce irkilelim ve ayağa kalkalım. İşimizi daha iyi yapma konusunda yüksek bir sorumlulukla hareket edelim” çağrısında bulundu. Marmara’nın sorunlarını iktidarla birlikte, bilimin ışığında ortaklaşa çözebileceklerini ifade eden İmamoğlu, davet edilmesi halinde kurum ve bakanlıklardan gelen her çağrıya koşa koşa gideceğini yineledi.

 

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#Türkiye Belediyeler Birliği#Ekrem İmamoğlu#Marmara

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