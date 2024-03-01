İmamoğlu’ndan Kurum’a: 650 bin konutu yapamaz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Eyüpsultan’ın Akşemsettin ve Çırçır mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm için temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, İBB mülkiyetinde bulunan parsellerde rezerv konutlar üreterek, bölgedeki çarpık yapılarda oturan vatandaşları buraya taşımayı planladıklarını ve gerçek kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını açıkladı.

‘SAHTE DÖNÜŞÜM’

“Kentsel dönüşümün sahtesini de yapıyorlar” diyen İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Her ne kadar birazcık esprili gibi olsa da, ne yazık ki, kısmen bu sahte meselesini vatandaşlarımıza yaşatıyorlar. Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir. Huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder. Kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul’un özellikle göz önünde bulunan Marmara kıyılarını, deniz kıyılarını, lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü bir talihsizliği yaşatırsınız. İstanbul bir rant mücadelesi, bir rant kavgası, bir rant müzakeresine dönüştü. Bina bazlı dönüşümde vatandaşla müteahhidi baş başa bıraktılar.”